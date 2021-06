Embora priorizados, 300 policiais militares recusaram vacina em Minas

Efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) tem cerca de 38 mil militares, entre homens e mulheres (foto: 08/06/2021 - Leandro Couri/EM/D.A Press)







O número de recusas ao imunizante no estado foi informado pela Seção Técnica de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após questionamento feito pela reportagem do Estado de Minas através da Lei de Acesso à Informação.









Embora os motivos em dispensar o imunizante não tenham sido informados, parte desses profissionais que não deixaram de trabalhar um dia sequer durante a pandemia, lutaram para conseguir prioridade no esquema vacinal.





Estado de Minas mostrou, mostrou, em 5 de abril , que 18,75% da tropa havia sido contaminada pelo novo coronavírus e pelo menos 164 militares morreram no estado em razão da doença. Os dados são da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (Aspra-MG).





Entre tantas perdas, em março deste ano, a PM ficou de luto após a morte do tenente Marco Antônio Santos Said , de 49 anos, comandante da 4ª Companhia do Batalhão de Trânsito (BPTran). Sempre com sorriso no rosto e muito prestigiado por colegas, nos últimos anos o oficial trabalhava como porta-voz do próprio BPTran, atendendo à imprensa nas solicitações de entrevista e fornecendo balanços da corporação.





Vacina, sim

O Brasil começou a vacinar a população em 17 de janeiro de 2021 , atrás de outros países, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Espanha e Israel. Embora o avanço da ciência tenha mostrado a efetividade das vacinas, médicos se preocupam com o descrédito em relação aos imunizantes contra a COVID-19.

O médico infectologista Adelino Melo de Freire Junior, diretor-médico da Target Medicina de Precisão e diretor técnico-científico do Hospital Felício Rocho, lembra que os movimentos antivacina são antigos e, muitas vezes, ocorrem porque as pessoas preferem não se submeter a um medicamento sem ter ficado doente. No entanto, ele lembra que as vacinas são grandes avanços da ciência na história da humanidade.





“É tida como a segunda intervenção médica com mais sucesso na história, só perde para saneamento básico no sentido de prevenção de mortes e de custo e efetividade. A vacina não se tem dúvida que é algo que a gente precisa usar sempre que possível”, comenta.





Apesar da necessidade, profissionais da saúde têm voltado a vivenciar a dificuldade em mostrar a importância de se proteger, sobretudo, mediante a discursos de autoridades que minimizam a eficácia dos imunizantes.





antivacina ganharam muito mais relevância com advento das redes sociais e que acabam atingindo muitas pessoas. Quando a gente traz isso para o cenário da COVID-19, a gente tem um grande divulgador anti-vacina no nosso país que é o nosso Presidente da República. Nesta semana, ele (Jair Bolsonaro) deu uma “Os gruposganharam muito mais relevância com advento das redes sociais e que acabam atingindo muitas pessoas. Quando a gente traz isso para o cenário da COVID-19, a gente tem um grande divulgador anti-vacina no nosso país que é o nosso Presidente da República. Nesta semana, ele (Jair Bolsonaro) deu uma nova declaração questionando se as vacinas são experimentais, se não são . Esse tipo de fala traz descrédito. Isso tem impacto”, ressalta o médico infectologista.





Falta campanha

O especialista defende que as autoridades e as celebridades façam campanha para a vacinação , porque, de uma forma ou de outra, o discurso desses personagens tem eco na comunidade e muitas pessoas acabam seguindo seus posicionamentos.









Profissionais da saúde defendem vacina para todos (foto: 16/06/2021- Edesio Ferreira/EM/D.A. Press)

“No grupo da Polícia Militar, que é um grupo que a gente sabe que tem uma série de similaridades com o presidente, imagino que essa repercussão desse questionamento, dessa dúvida em relação às vacinas, deve ter uma abrangência ainda maior”, supõe o infectologista.





Adelino Melo lembra que é preciso o máximo de pessoas possíveis vacinadas para que a sociedade possa, só assim, minimizar a transmissão e com isso todos poderão ter uma vida cada vez mais próxima do normal, como tirar a máscara, poder encontrar e aglomerar.





“A gente lamenta muito, porque não há dúvida que a vacina é a saída para essa história. Quanto mais pessoas a gente vacinar, mais seguros vamos estar e com mais chance de conter o coronavírus na nossa realidade. Enquanto a gente tiver muita gente sem vacina de forma completa (vacina em duas doses), o vírus tem possibilidade de continuar sendo transmitido”, informou.





Policiais mais expostos





Após morte de mais um PM por COVID-19 em Minas, comandante reafirma cuidados Com relação aos policiais militares, o médico ressalta a necessidade de imunização dos profissionais devido à alta exposição exigida pelo serviço operacional.





“Tive a oportunidade de acompanhar um pouco essa discussão dos militares. Questionando quando que seriam prioridade, porque são de fato muito expostos, estão na linha de frente, no convívio com as pessoas, podem ter necessidade de prestar assistência, ou seja, precisavam ser priorizados. E quando você prioriza, vê esse tipo de situação”, comenta.