Polícia Militar já tem 63% do efetivo vacinado contra a COVID-19 em Minas

Até o momento, 63% dos 38 mil policiais militares de Minas Gerais já receberam ao menos a primeira dose da vacina contra a COVID-19. A corporação reforça a importância da imunização do efetivo, que tem atuado em outras áreas além da segurança pública, como no próprio transporte das vacinas pelos municípios.

“Esse número varia entre as regiões, sendo que, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estamos, inclusive, um pouco mais avançados, com cerca de 72% do efetivo já vacinado ao menos com a primeira dose. No geral, estamos caminhando bem com as imunizações dos policiais militares em todas as regiões do estado”, informa a tenente farmacêutica Janaína Bretas, da Diretoria de Saúde da PMMG.