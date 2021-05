COVID: Betim amplia vacinação para pessoas de 43 a 48 anos com comorbidades

Idosos de 67 e 68 anos que aguardavam a segunda dose da CoronaVac vão completar a imunização nesta terça-feira (18/5) em Betim (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) A partir desta terça-feira (18/5), pessoas de 43 a 48 anos que tenham comorbidades e se cadastraram no site da prefeitura, poderão se vacinar contra a COVID-19 em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).



A prefeitura fará, também, simultaneamente, a aplicação da segunda dose da CoronaVac em idosos com 67 e 68 anos. A vacinação será realizada nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, das 8h às 17h.

Os idosos de 67 e 68 anos que aguardam pela segunda dose da CoronaVac, que estava em atraso, devem comparecer à unidade de referência, portando o cartão de vacina com o registro da aplicação da primeira dose, além de um documento de identidade com foto.

Para ampliar a imunização de pessoas de 43 a 48 anos com comorbidades, serão utilizadas doses da vacina Astrazeneca recebidas nesta segunda e as remanescentes de lotes anteriores. Ao todo, serão disponibilizadas 3.950 doses desse imunizante.

No grupo de pessoas com comorbidades serão vacinadas apenas as que se cadastraram por meio do site da prefeitura até 13 de maio. No momento da vacinação, é necessário apresentar o cartão SUS, o cartão de vacinação, um documento de identidade com foto, um comprovante de endereço e um comprovante da respectiva comorbidade, que pode ser receita médica, relatório médico ou exame com validade de até 12 meses. Quem não possuir o Cartão SUS deve fazer o cadastro na UBS de referência.

COVID-19 em Betim

Os números da COVID-19 em Betim ainda não deram trégua. Em sete dias, houve 42 mortes pelo novo coronavírus na cidade. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta segunda-feira (17/5), mostra 25.894 casos confirmados, sendo 24.245 já recuperados e um total de 1.034 mortes pela doença.



Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados à COVID-19 estão com 98% de ocupação. Os leitos clínicos se encontram com 80% de ocupação.

Na noite desta segunda-feira (17/5), o caminhão de desinfecção passará pelos bairros Guarujá, Ingá, Novo Horizonte, Bom Retiro, Senhora das Graças e Alto das Flores. A prefeitura pede aos moradores que, se possível, evitem ficar na rua no momento que o caminhão estiver passando e que retirem os veículos das vias que receberão a limpeza.



O caminhão passará pelas avenidas José Inácio Filho com Coronel Abílio Rodrigues até a rotatória da UPA Norte. Além das ruas Nossa Senhora das Graças e Maria Ribeiro dos Anjos (antiga rua Pernambuco).