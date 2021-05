Metroviários decidem por paralisação de 24 horas na quinta-feira (20/5)

Metroviários farão paralisação de 24 horas em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Funcionários do metrô de Belo Horizonte decidiram, em assembleia virtual nesta segunda-feira (17/5), que farão uma paralisação de 24 horas na quinta-feira (20/5). A medida foi definida em votação organizada pelo Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG).









"Estamos conversando também com os funcionários dos transportes rodoviários e urbanos de Belo Horizonte, para verificar a possibilidade de pararem no mesmo dia”, explica Romeu José, que garante que a paralisação será de apenas 24 horas.





Em comunicado, ele destaca que é importante a imunização dos funcionários para que o serviço continue funcionando com regularidade: "A paralisação se justifica dada a inércia da empresa e de autoridades no início da imunização contra a COVID-19 da categoria, que é reconhecidamente prestadora de serviço essencial".





Romeu José informou que 14% dos funcionários do metrô já foram infectados pelo coronavírus e entre estes ocorreram quatro mortes. Ele complementa dizendo que já foram enviados ofícios para diversos órgãos responsáveis e até o momento não se tem data prevista para iniciar a vacinação dos metroviários.





O dirigente sindical reforça que 'os funcionários dos transportes metroviários e rodoviários estão trabalhando diariamente na linha de frente, desde o início da pandemia do COVID-19, e até hoje não foram incluídos no grupo preferencial da vacina.



Ele pontuou que os transportes carregam as pessoas que foram incluídas em grupos de risco.