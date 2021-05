Homem arranca metade da orelha de rival com mordida e foge

O crime ocorreu em loja de conveniência, situada na avenida principal de Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação) Homem, de 25 anos, teve a metade da sua orelha esquerda arrancada com uma mordida, no último sábado (15/5), em posto de combustível de Frutal, no Triângulo Mineiro.



A vítima teve relacionamento com uma ex-namorada do suspeito da agressão, que não foi localizado pela PM e é considerado foragido.

Segundo relato da vítima ao Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, inicialmente, após chegar na loja de conveniência de posto de combustíveis, situado na Avenida Juscelino Kubitschek, começou a ser incomodada pelo suspeito.



Diante disto, resolveu sair do local e entrar em seu veículo, mas a vítima foi surpreendida pelo suspeito da agressão, que lhe deu uma garrafada na cabeça.

Em seguida, ainda segundo informações da ocorrência policial, a vítima saiu do seu carro e começou a ser agredida com socos. Pouco tempo depois, o agressor lhe aplicou uma “gravata” e, então, arrancou metade de sua orelha com uma mordida.

Depois, o suspeito teria cuspido parte da orelha da vítima no chão e saído do local, tomando rumo ignorado.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Frei Gabriel, onde passou por atendimento médico.