Garota de 15 anos tenta matar a mãe e sai rindo de casa, segundo a polícia

Martelo usado na tentativa de homicídio, em Malacacheta, Vale do Mucuri (foto: PCMG/Divulgação )

Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu as investigações referentes à tentativa de homicídio de uma mulher, de 51 anos. A filha da vítima, de 15, e um sobrinho, de 18, são os investigados suspeitos de dopar, estrangular e desferir golpes com um martelo contra a cabeça da vítima.As informações foram repassadas pela polícia na tarde desta segunda-feira (17/5)O crime ocorreu em 5 de maio, no distrito de, em Malacacheta, Vale do Mucuri. Na ocasião, a Polícia Militar localizou os suspeitos, sendo o rapaz preso e a adolescente apreendida.De acordo com as investigações da polícia, a adolescente haviaa morteda mãe com um mês de antecedência. Três dias antes, a jovem contou os planos ao primo, que a auxiliou na execução.Foi então que, segundo a PCMG, a adolescente deu à mãe uma dose excessiva doque a vítima fazia uso para dormir.Em seguida, o primo usou a alça de uma bolsa para estrangular a tia, enquanto a adolescente, com um martelo, desferiu golpes na cabeça daApós a agressão, os primos fugiram, deixando a vítima ensanguentada. Uma testemunha contou à polícia que, nesse momento, os dois passaram rindo pela via principal do distrito de Junco.Porém, a vítima conseguiu sair de casa e ir até um bar próximo, onde foram acionadas uma ambulância e a Polícia Militar.O jovem de 18 anos, indiciado pela tentativa de homicídio, está no sistema prisional e a adolescente em unidade socioeducativa.