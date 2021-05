Pagode termina com tiro e um homem assassinado em Ipatinga

Dois homens chegaram ao pagode por volta das 20h, em Ipatinga, e um deles atirou na cabeça da vítima (foto: Redes Sociais/Reprodução) Um pagode no Bairro Esperança, em Ipatinga, terminou em tragédia na noite desse domingo (16/5). Por volta de 20h, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. O que estava na garupa desceu e foi à mesa onde estava Adriano Santos Santana, de 39 anos, conhecido como Pipoca, e fez um único disparo com um revólver.

A bala acertou a cabeça de Pipoca. Houve tumulto e muita gritaria – o local estava muito cheio –, com as pessoas correndo de um lado para o outro, e a maioria sem saber o que estava acontecendo.



Inerte na cadeira onde estava sentado, Pipoca apresentava poucos sinais de vida.

Mesmo em meio ao pânico, algumas pessoas conseguiram fazer contato com a ambulância do SAMU, que foi ao local imediatamente. Os socorristas trabalharam com rapidez, mas Pipoca morreu a caminho do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

Os peritos da Polícia Civil estiveram no local do crime e recolheram o projétil que atingiu a cabeça de Pipoca, que, em um primeiro momento, pareceu ser de uma arma calibre 38. A polícia ainda não tem pistas dos assassinos.

Testemunhas contaram à polícia que Pipoca havia conquistado sua liberdade no sistema prisional em 30 de março. Ele tinha várias passagens pela polícia sob a acusação de furto, tráfico de drogas e lesão corporal. As investigações sobre o crime prosseguem e a polícia espera prender os criminosos nas próximas horas.