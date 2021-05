Trio tenta matar homem a tijoladas em Sabará; suspeito é detido

Entrada da UPA de Sabará, para onde vítima foi levada (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Um homem de 23 anos foi detido na noite desse domingo (16/5) suspeito de uma tentativa de homicídio no Morro São Francisco, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outros dois homens estariam envolvidos.









A equipe da PM que atendia a ocorrência localizou o suspeito após ele tentar fugir da polícia com as mãos nos bolsos. Na abordagem, eles notaram que ele também tinha sangue nas mãos e no relógio que usava.





De acordo com o boletim de ocorrência, ele disse que conhecia a vítima, que teria estuprado uma criança há alguns anos e, por isso, “merecia morrer”. No entanto, até a manhã desta segunda-feira (17/5), a PM de Sabará não havia localizado algum boletim de ocorrência sobre o suposto estupro.





Os demais suspeitos que estariam envolvidos não foram localizados. O homem foi levado à 11ª Delegacia de Homicídios de Sabará.