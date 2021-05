Briga por causa de tijolo termina com dois homens baleados em BH

Os dois homens foram levados ao Hospital João XXIII, um deles em estado grave (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma confusão que começou com dois homens de 31 e 55 anos terminou de forma violenta na noite desse domingo (16/5) na Vila Antena, no Morro das Pedras, Região Oeste de Belo Horizonte.









No meio da briga, o homem de 55 anos pegou uma arma e atirou contra o rapaz, que foi atingido no abdômen. Populares tentaram conter o homem, que teria feito mais disparos. Ele acabou agredido a pauladas e pedradas.





Os dois homens precisaram ser levados ao Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de BH. O homem de 31 anos deu entrada no bloco cirúrgico em estado gravíssimo.





O autor do disparo, com vários ferimentos, ficou em observação. Já no hospital, segundo a PM, a equipe médica descobriu que ele também foi atingido por um disparo na barriga, mas ainda não se sabe se o tiro partiu da própria arma dele ou de outra.





Um revólver calibre 38 foi apreendido no local do crime. Nenhum outro suspeito foi preso. O caso foi registrado na Central de Flagrantes (Ceflan) 3, da Polícia Civil.