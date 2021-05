Ambulância do SAMU é atacada com socos e chutes em Itaúna

Uma ambulância do SAMU foi atacada com socos e chutes em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas, a 80 km de Belo Horizonte, na noite desse domingo (16/5). O ataque aconteceu após os atendentes prestarem socorro à vítima de agressão, na Rua Cândido Bernardes, no Bairro Morada Nova II.

De acordo com informações da Polícia Militar, na noite de domingo, após os atendentes do SAMU colocarem a vítima no interior da ambulância, quatro indivíduos não identificados se aproximaram e deram socos e chutes na lateral do veículo, amassando a ambulância. Para se protegerem, os atendentes saíram rapidamente do local. O boletim de ocorrência foi registrado no Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna, para onde a vítima foi encaminhada.