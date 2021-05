Homem é preso por estuprar pelo menos três mulheres e divulgar imagens

A polícia identificou três mulheres - de 18, 24 e 28 anos - que teriam sido vítimas do investigado (foto: Pixabay/ Reprodução )

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 31 anos, suspeito dos crimes de, divulgação de cena de sexo e nudez sem o consentimento da vítima, e divulgação de cenaenvolvendodeAs informações foram repassadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (17/5). A polícia identificou três mulheres - de 18, 24 e 28 anos- que teriam sido vítimas do investigado, sendo que a mais jovem tinha 15 anos à época do crime.O delegado Túlio Leno conta que as investigações começaram por meio de denúncia das vítimas, que relataram a forma como o investigado agia.“Por um site de encontro, ele [o investigado] identificava as pretensas vítimas e, após algumas tratativas, chegava efetivamente a marcar encontros sexuais. É bom asseverar que, inicialmente, esse encontro era consentido. Ocorre que, de acordo com relatos das vítimas, durante o ato sexual o indivíduo se portava de forma muito violenta, chegando a forçar as vítimas a realizar outros atos sexuais sem consentimento”, detalha Túlio.Ainda segundo o delegado, o investigado filmava parte da relação sexual e compartilhava em diversos grupos de mensagem, com centenas de integrantes, ocasião em que divulgava também o perfil das vítimas.Em um caso específico, o investigado filmou o momento em que forçava a vítima a ingerir a urina dele. Esse vídeo, com cerca de seis minutos, também foi compartilhado em aplicativo de mensagem.





Após intenso trabalho investigativo, a equipe de inteligência da 1ª Delegacia de Polícia Civil Barreiro identificou o IP de procedência das mídias ilegais e, posteriormente, o autor dos conteúdos. De acordo com o delegado regional Rômulo Dias, essa é uma segunda atuação da Polícia Civil frente ao mesmo suspeito e prática criminosa."Esse suspeito já foi preso em 2019 pelos mesmos delitos de estupro e divulgação de relação sexual sem consentimento.” O delegado ainda explica que o investigado foi colocado em liberdade no final do ano passado.O homem foi preso preventivamente na última sexta-feira (14/5), em Contagem, na Região Metropolitana. Na casa dele, os policiais ainda apreenderam um celular, um chip de memória, quatro CD’s e duas porções de substância semelhante a maconha. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.