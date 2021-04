Suspeito de estupro de vulnerável em Diamantina é preso em Neves

Homem que abusou sexualmente de vulnerável em Diamantina era procurado há um ano e meio (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Investigado desde outubro de 2019 por estupro de vulnerável em Diamantina, homem de 29 anos foi preso nesta sexta-feira (23/4), em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O caso era investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), em Diamantina, que pediu à Justiça a prisão do suspeito, que estava foragido.

De acordo com policiais, o homem está envolvido, ainda, com crimes previstos nos artigos 240 e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, referentes à produção, aquisição e armazenamento de pornografia envolvendo criança ou adolescente.

Ao efetuar a prisão, foram apreendidos com o suspeito diversos celulares, um tablet e produtos eróticos. A ação foi coordenada por policiais civis da Deam de Diamantina, com apoio da Delegacia Regional e da Deam de Ribeirão das Neves.