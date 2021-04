''Cena dantesca'', afirma médico que atendeu homem com pênis decepado

Caso ocorreu na comunidade quilombola de Macaúbas do Palmito, na zona rural de Bocaiuva (foto: Polícia Militar/Divulgação) cena dantesca. Assim o médico cirurgião Felipe Lobo, do Hospital Municipal Doutor Gil Alves, de Bocaiuva (Norte de Minas), definiu o quadro do homem, de 54 anos, que teve o pênis decepado na zona rural do município e foi atendido na unidade hospitalar, na noite de segunda-feira (19/4).

18:01 - 08/01/2021 Descoberta uma grande plantação de maconha na zona rural de Bocaiúva genitália externa. O que a gente fez, além da conduta inicial, foi levar o paciente para o bloco (cirúrgico) e controlar o sangramento”, relata o médico.



Em seguida, descreveu o cirurgião, “ele foi submetido a transfusão de sangue, limpeza da ferida... E o que foi possível fazer no momento foi a reconstrução da função urinária”.

Medico Felipe Lobo explicou como foi o atendimento ao acusado (foto: Prefeitura de Bocaiuva/Divulgação)



O médico disse ainda que o homem continua internado em quadro estável, tomando antibióticos, e deverá receber alta dentro de cinco a sete dias. Felipe Lobo também explicou como foi o procedimento cirúrgico. “Reinserimos a ureta na pele para preservar a função urinária, sem precisar usar sonda e nenhum outro instrumento para essa finalidade.”O médico disse ainda que o homem continua internado em quadro estável, tomando antibióticos, e deverá receber alta dentro de cinco a sete dias. Entenda o caso

Em entrevista nesta sexta-feira (23/4), o delegado de Bocaiuva, Leonardo Diniz, informou.



Após ser revelado pelo Estado de Minas, o caso, que ocorreu na segunda-feira (19/4), em uma comunidade quilombola, alcançou grande repercussão nas redes sociais. O órgão genital extirpado pode ter sido comido por animais.

Segundo o delegado, em 6 de abril, o homem, que é trabalhador braçal, teria tentado estuprar uma sobrinha de 20 anos, na comunidade quilombola de Macaúbas do Palmito, que, embora pertença a Bocaiuva, fica mais próxima do município vizinho de Olhos D'Água.

O estupro não foi consumado porque ela se defendeu e conseguiu escapar, apurou a polícia.

De acordo com o policial, o fato provocou revolta na comunidade. Dois moradores decidiram se vingar e deceparam o órgão genital do suposto autor da tentativa de abuso sexual. Eles já foram identificados e terão suas prisões temporárias solicitadas à Justiça.



Um dos suspeitos da vingança seria namorado da jovem que sofreu a suposta tentativa de estupro. Os dois suspeitos são primos, de acordo com informaçoes levantadas junto à Polícia Civil.

Segundo o delegado, a tentativa de abuso sexual deixou os integrantes da comunidade quilombola revoltados. Na segunda-feira, informou Diniz, os dois moradores atraíram o homem até o meio de um canavial, “a pretexto de ajudar a castrar um porco do mato”.





“Mas, na verdade, chegando ao local, a vítima foi rendida pelos dois indivíduos”, relatou Diniz, afirmando que os dois deceparam a genitália do trabalhador braçal no meio do canavial. O delegado classificou o caso como “uma tentativa de homicídio por meio cruel”.





Leonardo Diniz disse que, como, de fato, há presença de porcos do mato no local onde o homem sofreu a mutilação, “provavelmente”, o órgão genital extirpado da vítima pode ter sido jogado no local e comido pelos animais.





O trabalhador braçal tinha alegado para a Policia Militar que, na segunda-feira, ingeriu bebidas alcoólicas em um boteco de Macaúbas do Palmito e dormiu, mas que acordou no meio do matagal e sentiu dores e percebeu que seu órgão genital tinha sido cortado e levado.





O delegado de Bocaiuva assegurou, no entanto, que essa narrativa é diferente da dinâmica dos acontecimentos apurada pela Polícia Civil.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Olhos D'Água. O socorro também foi prestado pela equipe do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) daquele município, que levou a vítima até o Hospital Municipal Doutor Gil Alves, em Bocaiuva.