Descoberta uma grande plantação de maconha na zona rural de Bocaiúva

(foto: PMMG/Divulgação)

Cerca de 1.000 pés deum viveiro com mudas deforam descobertos, na manhã desta sexta-feira (8/1), pela Polícia Militar, numa plantação na localidade de Ilha, zona rural de, no Norte de Minas. O dono da plantação e do espaço conseguiu fugir.



Os policiais militares investigavam uma denúncia de que o proprietário da área arrendada estaria não só fazendo o plantio de maconha, mas também, além de colher a planta, fazia seu processamento, distribuição e venda do produto para cidades do Vale do Jequitinhonha e outros municípios do Norte do Minas.

Na madrugada, equipes de militares da 11ª Cia PM Independente de Policiamento Especializado e militares do Destacamento de Itacambira, pertencentes ao 10º BPM, deslocaram-se para o local e encontraram a plantação, que surpreendeu pelo tamanho.



Além dos 1.000 pés da droga, os policiais encontraram um viveiro com dezenas de mudas de cannabis; certa quantidade de maconha já processada (mais de 10 quilos); dois revólveres de cano longo; duas espingardas de pressão adaptadas para calibre 22, além de material de dolagem e de embrulhar a droga em barras. O dono da droga e da plantação escapou pela mata existente no local. Buscas estão sendo feitas no local desde as primeiras horas da manhã.