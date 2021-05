Caminhão tomba e cai de ponte em Ouro Preto; passageiro morre

Caminhão tombou na ponte na estrada de acesso a Santa Rita de Ouro Preto (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Um caminhão tombou e caiu na ponte de acesso ao distrito de Santa Rita de Ouro Preto, no município de Ouro Preto, Região Central de Minas. O acidente, que ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (17/5), deixou duas vítimas, sendo que uma morreu no local.









Já o passageiro, H.S.C, de 30, ficou com o corpo preso às ferragens e morreu. Os bombeiros aguardam os trabalhos da perícia para poder retirar o corpo e entregá-lo ao serviço funerário.





A Polícia Rodoviária também está no local.