Motociclista fica em estado grave após atropelar cavalo em Vespasiano

Um motociclista que seguia na rodovia MG-424 no sentido, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi surpreendido com a presença de um cavalo e colidiu com o animal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu próximo à Cidade do Galo às 11h30 deste domingo (16/05).

Helicóptero foi acionado para transportar a vítima (foto: CBMMG/Divulgação)

As equipes do Corpo de Bombeiros controlaram a situação no local e acionaram o helicóptero Arcanjo, que conduziu o homem para atendimento médico no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. O cavalo atingido morreu no local e foi retirado da pista.