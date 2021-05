Batida entre ônibus e carro deixa uma pessoa morta e outra ferida na BR-040

Acidente ocorreu na altura de Ressaquinha, Região Central de Minas (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação )

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido em umno fim da manhã desta segunda-feira (17/5), na BR-, altura de Ressaquinha, Região Central de Minas.De acordo com o Corpo de Bombeiros, próximo ao km 693, oque fazia a linha Barbacena/Conselheiro Lafaiete colidiu contra a picapeSegundo a corporação, nenhum dos 21 ocupantes do ônibus ficou ferido. O motorista do carro foi resgatado dasem estado grave e conduzido para o hospital regional.A mulher que estava no banco domorreu.