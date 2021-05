Em Valadares, bombeiros salvam pastor alemão entalado em fenda

O pastor alemão tentou sair de casa por uma fenda e ficou entalado. Foi salvo pelos militares do Corpo de Bombeiros de Valadares (foto: Divulgação Corpo de Bombeiros)

Um cachorro da raça pastor alemão passou por momentos de aflição na tarde desse domingo (9/5) em Governador Valadares. Seus donos saíram de casa e ele ficou, cumprindo a sua função de cão de guarda.

Mas tentou sair para um passeio. A tentativa quase foi trágica, pois a fenda que seria a rota de fuga era muito estreita.



A cabeça do pastor alemão passou pela fenda, mas ficou presa, e o animal não conseguia voltar para o quintal, nem sair pra a rua.

Os militares foram imediatamente ao local, para salvar o pobre cão. Como na residência onde o pastor alemão monta sua guarda não havia ninguém, e os vizinhos não tinham o contato do donos do animal, os bombeiros decidiram arrebentar parte do muro, para liberar o cachorro.

Cobriram a cabeça do animal com um cobertor dobrado e retiraram parte do reboco da fenda, perto de onde o pastor alemão estava preso. Mas não foi o suficiente para libertar o animal.

Com a talhadeira, os militares retiraram partes dos tijolos fazendo um buraco maior. O pobre cão conseguir se afastar e voltar para o quintal, voltando à função de guardar a casa enquanto seus donos aproveitavam o Dia das Mães.