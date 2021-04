Governador Valadares se aproxima das 1 mil mortes por COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde dedivulgou no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (19/4), mais 18confirmadas pela. Com esse número, o total de mortes pela doença em Governador Valadares, desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, chegou a 928 mortes.A fila de espera por vaga emCOVID-19 está com 27 pacientes.

Governador Valadares, vista do Bairro Santo Agostinho. Cidade já tem 928 mortes por COVID-19 registradas

Além das mortes confirmadas, o boletim epidemiológico registrou 122 mortes sob investigação, que ainda carecem de confirmação. São de pessoas que estavam internadas com sintomas característicos da COVID-19.

Garoto de 15 anos morre com falta de ar em posto de saúde de Valadares



Sobre esse processo de confirmação e investigação, que é lento, a SMS divulgou nota nesta segunda-feira, explicando os motivos da demora. Segundo a secretaria, a liberação de dados sobre óbitos por COVID-19 está diretamente ligada à informação dos serviços de saúde – públicos e privados – e ao processo de investigação deflagrado a partir da ocorrência de mortes.



Informou ainda que é necessária a reunião de dados contidos nas notificações, declaração de óbito, resultados de exames laboratoriais e de imagem, avaliação de histórico ambulatorial e hospitalar e, por vezes, entrevista com familiares.



"O trabalho exige tempo para ser realizado seguindo o rigor técnico recomendado pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. Além disso, processos internos de qualificação e auditoria de sistemas são feitos rotineiramente, buscando aprimorar a qualidade dos diversos bancos de dados oficiais utilizados", explicou.

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Ainda segundo a SMS, na divulgação das mortes pelo novonos boletins pode acontecer "a inclusão de óbitos de forma retroativa, nos boletins diários, pois dependem muitas vezes da conclusão de investigações, e que a falta de dados no informe diário também pode ser causada por informação parcial de alguns estabelecimentos hospitalares que liberaram, naquela data, somente número de ocorrências sem o detalhamento, situação prontamente conferida após a liberação do informe".

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.