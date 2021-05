Polícia de Governador Valadares prende fugitivo do Espírito Santo

Armas e drogas apreendidas com foragido da polícia capixaba em Governador Valadares (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem de 34 anos, que era procurado pela polícia de São Mateus, no Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais em Chonin de Cima, zona rural de Governador Valadares, no Região Leste do estado.



Ele tinha dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A prisão aconteceu graças ao trabalho da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), coordenada pela Polícia Federal e composta pelas polícias Civil, Militar e Penal de Minas Gerais.

Os policiais descobriram a casa onde o suspeito estava escondido e numa busca no interior da residência foram encontradas duas pistolas, 19 munições intactas, um tablete e uma porção de maconha, com um quilo, além de documentos supostamente falsificados.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, em Governador Valadares, onde foi ouvido e, após, encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará para ser transferido ao ES.