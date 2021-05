Polícia Civil conclui inquérito de mulher morta na frente do filho

Delegada Michelle Campos presidiu inquérito sobre assassinato brutal de mulher no Ribeiro de Abreu, em BH (foto: Reprodução)









Durante as investigações, os três homens foram presos. Em menos de 24 horas depois do crime, o irmão de Neide, de 16 anos, e o primo, de 34, estavam em poder da equipe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Já o terceiro suspeito, de 31 anos, foi capturado dias depois por policiais civis em Corinto, Região Central de Minas.





De acordo com a Polícia Civil, o crime foi motivado por dívidas dos homens com o tráfico de drogas. Depois do crime, os suspeitos roubaram dois aparelhos celulares que pertenciam à vítima, R$ 160 em dinheiro, a carteira com documentos e as chaves de uma residência dela, localizada no Bairro Tupi.





“Após investigações, a criança que testemunhou o crime passou por escuta especializada com psicóloga, na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, e confirmou a participação de todos os suspeitos”, destacou a PCMG.

de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito que investigava a morte deNeide Anne Pereira Amorim, de 27 anos, ocorrido na noite de 31 de março, em um apartamento emprestado pela tia no Bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de Belo Horizonte.ocorreu na frente do filho da vítima, de apenas 8 anos.