Homem atropelado por trem em Sarzedo está em estado grave

Campo de futebol foi usado para que o helicóptero pousasse e fizesse o socorro à vítima (foto: CBMMG/Divulgação)

Soldados do Corpo de Bombeiros e o helicóptero Arcanjo foram acionados por volta das 14h30 desta terça-feira (4/5) para socorrer um homem que foi atropelado por um trem na Rua Eduardo Cozac, em Sarzedo.



As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a vítima – um homem de 38 anos – caída e comnas duas pernas.

Segundo informações dos socorristas, o homem estava inconsciente, respirando com dificuldade e perdendo muito sangue.



Uma equipe do Samu já estava no local, realizando os primeiros socorros.

Tão logo o helicóptero Arcanjo chegou, a vítima foi embarcada e transferida para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.



Ele foi encaminhado, imediatamente, para a sala de cirurgia. Seu estado é bastante grave.