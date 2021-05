Mulher é presa suspeita de esfaquear ex que invadiu a casa dela em BH

Ocorrência foi registrada na rua Marlay Moura Abreu, Bairro Ernesto Nascimento, Região do Barreiro (foto: Google Maps/Reprodução) esfaquear o ex-companheiro, de 30. A ocorrência foi registrada na noite dessa terça-feira (3/5), no Bairro Ernesto Nascimento, Região do Barreiro. Internada para tratar os ferimentos, a vítima não corre risco de morrer. A Polícia Militar de Minas Gerais (PM) prendeu uma mulher de 24 anos, suspeita deo ex-companheiro, de 30. A ocorrência foi registrada na noite dessa terça-feira (3/5), no Bairro Ernesto Nascimento, Região do Barreiro.para tratar os ferimentos, a vítima não corre risco de morrer.









A suspeita foi encontrada pelos policiais trêmula, sentada na calçada. Ela alegou sofrer de transtornos psiquiátricos, que demandam uso de medicamentos controlados e acompanhamento médico.





Testemunhas relataram aos agentes que, após as agressões, Leandro desceu a rua e entrou em um bar, onde pediu um cigarro e uma dose de cachaça. Vendo que o cliente sangrava, a proprietária do estabelecimento chamou o SAMU para socorrê-lo.





O homem foi levado ao Hospital João XXIII, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital, de onde teria tentado sair antes de ser atendido, mas foi contido por seguranças. No local, deu sua versão à PM. Leandro sustenta que saiu do Galba Veloso e foi à casa de Brenda recuperar seus pertences. Chegando lá, teria sido agredido sem motivo.





Ele permanece em observação no hospital mas, segundo a PM, o quadro não é grave. A suspeita foi levada à Delegacia de Atendimento à Mulher, no Barro Preto, no Centro, para prestar depoimento.