Operação conjunta mira o tráfico de drogas em Ribeirão das Neves

Operação das polícias Civil e Militar em Ribeirão das Neves prendeu uma pessoa na manhã desta terça-feira (4/5) (foto: Policia Civil/Divulgação)

Na manhã desta terça-feira (4/5), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou uma operação conjunta com a Polícia Militar em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O trabalho tem como objetivo combater o tráfico de drogas na região.



Uma pessoa foi presa e três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo apreendida uma arma de fogo, cinco munições calibre 38, um simulacro de arma de fogo, 21 buchas de maconha, três pinos de cocaína e uma porção considerável da mesma droga.





Essa operação é resultado de investigações realizadas pela equipe da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves, que vem monitorando a ação de pessoas suspeitas por envolvimento no tráfico de entorpecentes na região do Bairro Menezes.



Ações pontuais também foram desencadeadas no aglomerado Santa Fé, em Justinópolis.



A investigação durou cerca de 25 dias. A PCMG recebeu informações por meio de denúncias anônimas, que chegaram via Disque 181. O suspeito preso durante a operação tem passagens pela polícia pelos crimes de roubo, receptação, furto e tráfico de drogas.



Participaram da ação equipes da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves; da Delegacia Especializada de Homicídios; do Canil da PCMG e policiais do Tático Móvel do 40º BPM.