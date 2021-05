Advogados morrem em acidente em travessia de balsa no Rio Grande, em Minas

Caminhonete em que as duas vítimas estavam saiu da fila de carros e desceu até cair no Rio Grande (foto: Prefeitura de Delfinópolis/Divulgação)



Dois advogados morreram em um trágico acidente no porto que faz a travessia Delfinópolis/Cássia, na Represa do Rio Grande, no Sudoeste de Minas, na noite desse domingo (16/5).



João Venâncio dirigia a caminhonete e estava na fila para embarcar quando, por motivos ignorados, acelerou com a caminhonete, cortou a fila e foi em direção à água.



O veículo teria ficado a oito metros da margem e a cerca de três metros de profundidade. O casal foi retirado da água e morreram no local. A caminhonete continuou submerso.



Edna Fernandes chegou a postar no Facebook foto do passeio ao lado de João Venâncio (foto: Facebook/Reprodução) Os dois passaram o dia juntos, aproveitando os momentos de lazer. Edna chegou a postar em suas redes sociais uma foto num restaurante na beira da represa e escreveu: “Domingo em ótima companhia”.





Uma outra balsa foi acionada para continuar os trabalhos da travessia, devido à fila de veículos que se formou no local. No domingo, o movimento naquele horário é intenso.



A tragédia comoveu os moradores da região. João Venâncio era de Cássia e presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Edna morava em Ibiraci.



O velório de João Venâncio será das 16 às 18h desta segunda-feira (17/5), no Velório Municipal de Cássia; o de Edna será das 15h às 17h, no velório de Pratápolis, cidade em que ela nasceu.



A perícia compareceu ao local do acidente e apontará as causas dentro dos próximos dias.