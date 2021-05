Transmissão da COVID recua em BH, mas enfermaria e UTI têm alta na ocupação

Belo Horizonte registrou alta em dois dos três indicadores-chave que monitoram comportamento da COVID-19 na cidade (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 24/12/2020)









Já os leitos de terapia intensiva tiveram alta na ocupação em Belo Horizonte. No informe de sexta-feira (14/05), 79,2% das unidades estavam sendo utilizadas, número que, nesta segunda-feira, foi para 79,9%. O indicador está no nível vermelho de alerta, uma vez que está acima de 70%.



Somente na rede SUS a demanda foi de 83,9% para 85,9%. Por outro lado, houve queda na rede particular: de 73,9% para 72,8%.





Em relação aos leitos de enfermaria, a ocupação subiu de 56,9% para 57,7%. Por estar acima de 50%, o indicador está no nível amarelo de alerta.



Na rede SUS, houve queda na demanda, indo de 57,7% para 56,7%. Em relação às unidades da rede particular, foi registrado um aumento considerável no uso das vagas, saltando de 55,8% para 59,3%.





Casos e mortes





Após passar a semana passada inteira em ritmo acelerado, a taxa de transmissão daemapresentou queda nesta segunda-feira (17/05). No entanto, os níveis de ocupação dos leitos de terapia intensiva e de enfermaria na capital mineira foram na contramão e registraram alta.