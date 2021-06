Em culto, Bolsonaro volta a questionar a eficácia das vacinas contra COVID

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a questionar a eficácia das vacinas contra o novo coronavírus. Depois de ir a um culto em Anápolis-GO, nesta quarta-feira (9/6), o presidente cumprimentou apoiadores e comparou os imunizantes a medicamentos do chamado "tratamento precoce", que não têm eficácia cientificamente comprovada contra a COVID-19.

“(Remédios do chamado tratamento precoce) não têm comprovação científica. E eu pergunto: a vacina tem comprovação científica ou está em estado experimental ainda? Está (em estado) experimental”, disse.

“Se retirarmos as possíveis fraudes, teremos em 2020, sim, o país, o Brasil, como aquele com menor número de mortos por milhão de habitantes por causa da COVID-19”, comentou.O presidente afirmou, nessa segunda-feira (7/6), durante conversa com apoiadores no Palácio do Planalto, que um relatório do TCU mostrava que 50% das mortes por COVID-19 no Brasil em 2020 foram, na verdade, por outras doenças. No mesmo dia, o TCU negou a existência de tal documento.