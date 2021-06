Bolsonaro ironiza senador Randolfe Rodrigues: 'pessoa alegre do Amapá'

IS

TCU), que já foi desmentido pelo órgão, e repetiu defesa ao tratamento precoce.



"Não veio da minha cabeça o que falo sobre essa doença. Veio de pessoas que se preocupam e pesquisam sobre o assunto também. Acredito que este fato, O mandatário ainda voltou a citar levantamento do Tribunal de Contas da União (), que já foi desmentido pelo órgão, e repetiu defesa ao"Não veio da minha cabeça o que falo sobre essa doença. Veio de pessoas que se preocupam e pesquisam sobre o assunto também. Acredito que este fato, levando-se em conta os acórdãos do TCU, levando-se em conta o número de mortes , números oficiais, nós podemos sim buscar um ponto de inflexão e buscar uma maneira de diminuir drasticamente o número de mortos no país pelo tratamento precoce", concluiu.





O Correio entrou em contato com a assessoria de Randolfe, que respondeu que, com tais falas, Bolsonaro pretende mudar o foco que é a CPI e fugir de responsabilidades.



"Bolsonaro quer tergiversar e mudar o foco. O senador está preocupado com outras coisas, como a comissão, em entender o por que de não ter vacinas. Estamos chegando a 500 mil mortos. A declaração sinaliza ainda que o trabalho realizado está incomodando".

O presidenteusou o termopara se referir ao vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. O mandatário deu um "testemunho" durante um culto realizado em Anápolis-GO e, em certo ponto, ele comentou brevemente sobre a CPI, ironizando o grupo que preside a comissão.Ele caracterizou indiretamente o parlamentar com um comentário de cunho