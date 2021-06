Sem provas, Bolsonaro repete que foi eleito no 1º turno e que houve fraude

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a dizer, que venceu as eleições presidenciais de 2018 em primeiro turno (foto: PR/Reprodução)

, voltou a dizer, sem apresentar provas novamente, que venceu as eleições presidenciais de 2018 no primeiro turno. "Fraude que existiu me jogou no segundo turno", afirmou em pronunciamento durante culto com lideranças evangélicas, em(GO).Na fala, ele retomou sua trajetória de deputado até a presidência da República e as críticas ao. "Acompanhamos 12 anos daquele partido com pessoas que pensam diferente", disse diante do público de fiéis.Ao comentar sua trajetória como deputado federal do chamado "baixo clero", Bolsonaro afirmou que percebeu que seria necessário se tornar presidente para "mudar", e que foi desacreditado até mesmo dentro de casa. "Achavam que eu tinha que ser preso", disse.Entre os que participaram do evento estavam o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, deputados federais Daniel Freitas (PSL-SC) e Major Vitor Hugo (PSL-GO).Lorenzoni falou ao público logo após o pastor que abriu a cerimônia. "O Brasil é a pátria do evangelho", disse pouco antes de passar o microfone a Vitor Hugo.