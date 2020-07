Após morte de mais um PM por COVID-19 em Minas, comandante reafirma cuidados

Segurança pública é considerada um serviço essencial e segue as atividades durante a pandemia (foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press) policial militar em Minas Gerais devido à pandemia do novo coronavírus causou preocupação. Nessa terça-feira, o capitão Ivanir Clementino de Brito, que atuava na cidade de Araguari, na Região do Triângulo Mineiro, não suportou as complicações causadas e faleceu aos 46 anos. O coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, coordenador-geral da Polícia Militar (PM), lamentou a partida do colega e ressaltou os cuidados tomados pelos agentes. A morte de mais umemdevido à pandemia docausou preocupação. Nessa terça-feira, o capitão, que atuava na cidade de, na Região do Triângulo Mineiro, não suportou as complicações causadas e faleceu aos 46 anos. O coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, coordenador-geral da Polícia Militar (PM), lamentou a partida do colega e ressaltou os cuidados tomados pelos agentes.









Em nota, a Polícia Militar também lamentou a morte do capitão, que estava internado na cidade de Uberlândia. “Mais um herói que honrou a sua farda e cumpriu sua missão no bom combate em defesa da sociedade mineira. Toda assistência à família está sendo prestada e o reforço aos mecanismos de prevenção expedidos a toda tropa”, diz trecho do comunicado, divulgado também nessa terça.





A primeira morte de um PM aconteceu em Minas por causa da pandemia aconteceu há menos de um mês, em 20 de junho, em Belo Horizonte. O agente atuava em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH.

Apesar das mortes, o coordenador-geral da corporação diz que o número ainda é baixo

tendo em vista o contingente no estado. “Temos bons protocolo, e o número de militares atingidos é baixo. Caso algum militar tenha alguma suspeita, é afastado, monitorado. Faz teste rápido e faz testes mais apurados que dão mais garantia”, completou Rodrigues, também à Itatiaia.