COVID-19: 34 policiais militares da ativa morreram em Minas, diz comandante

Comandante-geral da Polícia Militar, Rodrigo Sousa Rodrigues (foto: Reprodução/Assembleia MG)







Trinta e quatro policiais militares que trabalhavam durante a pandemia morreram em Minas Gerais, vítimas da COVID-19. O número foi divulgado nesta segunda-feira (28/6) pelo comandante-geral da Polícia Militar, Rodrigo Sousa Rodrigues, durante audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





“Da ativa tivemos 34 guerreiros que doaram suas vidas a favor da corporação nesse período total da pandemia”, disse o coronel após pedir um minuto de silêncio pelas vítimas da doença. “Jamais esqueceremos nossos heróis”, pontuou.









A reunião

A reunião, que começou às 14h, no Auditório José Alencar, faz parte do Assembleia Fiscaliza, que ocorre semestralmente. O tema é a segurança pública, com direcionamento da Comissão de Segurança Pública da ALMG. As comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Direitos Humanos também foram convidadas.





O objetivo é prestar informações sobre a gestão da secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Desta vez, o destaque é para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e a mitigação de seus impactos.





Ações e vacina

Durante a sessão, o coronel Rodrigues ressaltou as ações da PM durante a pandemia, como a distribuição de mais de 246 mil cestas básicas nas cidades mineiras ao longo deste período. Além disso, policiais também distribuíram máscaras e álcool em gel. “Nossa missão é servir e proteger”, disse.













O Estado de Minas mostrou, no último dia 16, que, embora priorizados, 300 policiais militares recusaram vacina em Minas . Parte da categoria rejeitou imunizante contra COVID-19 mesmo após conquistar antecipação na campanha devido ao alto risco de exposição ao coronavírus. A vacinação dos militares, que conseguiram prioridade no estado, também tem sido avançada. De acordo com apresentação do comandante, 34 mil militares foram vacinados até hoje. São 89,1% militares da ativa que se imunizaram com a 1ª dose e 24% que garantiram a 2ª dose.

Segurança pública em foco

Confira a programação da participação do Assembleia Fiscaliza desta segunda-feira (28/6):