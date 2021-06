Advogado denuncia racismo durante transmissão ao vivo: 'Macacos falantes'

Momento em que usuário do Instagram é racista em transmissão ao vivo (foto: Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil registrou um caso de racismo nesta terça (29/6) em Belo Horizonte. Durante transmissão ao vivo no Instagram, com a temática "Direito e relações raciais: uma introdução crítica ao racismo", o perfil @dablio_eleeh escreveu: "Uaaaaau macacos falantes".





Gilberto Silva Pereira, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da Organização dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB/MG), denunciou o caso à 2ª Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Cibernéticos, situada na Avenida Francisco Salles, na Região Centro-Sul de BH.Ele participava daao lado publicitário e jornalista Dell Ribeiro. O bate-papo continuou mesmo com o caso de racismo para não dar publicidade ao caso, segundo Gilberto Silva Pereira.“A gente estava falando sobre racismo. O Dell é um parceiro de luta e essa pessoa entrou. Não interrompi a live, nem dei atenção. As pessoas estão com sensação dee cometem esse crime terrível por trás de uma tela de computador”, lamenta o advogado.Segundo ele, o momento vivido pelo país, no qual casos de preconceito são manifestados por lideranças políticas, fez os casos de racismo aumentarem."O racismo atinge uma coletividade. Como a ofensa foi feita no plural, ou seja, os 'macacos', pode-se classificar como tal, e não como injúria que é ofensa a uma pessoa pela sua cor, etnia, raça ou religião", explica.De acordo com Gilberto, o caso aconteceu na noite dessa segunda (28/6). Porém, por compromissos pessoais, o advogado só conseguiu registrar a ocorrência na delegacia da Polícia Civil na tarde desta terça.A reportagem procurou a polícia e aguarda posicionamento.