Além do frio, MG sofre com baixa umidade; veja lista de cidades em alerta

Massa de ar polar que veio da Argentina que atua sobre Minas deve perder força a partir de quarta-feira (7/7) (foto: Edésio Ferreira/EM/D. Apress)

Abadia Dos Dourados Araguari Araporã Arapuá Araxá Arinos Biquinhas Bonfinópolis De Minas Bonito De Minas Brasilândia De Minas Brasília De Minas Buritis Buritizeiro Cabeceira Grande Cachoeira Dourada Campina Verde Campo Azul Campo Florido Campos Altos Canápolis Capetinga Capinópolis Carmo Do Paranaíba Carneirinho Cascalho Rico Cedro Do Abaeté Centralina Chapada Gaúcha Claraval Comendador Gomes Conceição Das Alagoas Conquista Coração De Jesus Coromandel Cruzeiro Da Fortaleza Cássia Cônego Marinho Delfinópolis Delta Dom Bosco Douradoquara Estrela Do Sul Formoso Fronteira Frutal Grupiara Guarda-Mor Guimarânia Gurinhatã Ibiaí Ibiracatu Ibiraci Ibiá Icaraí De Minas Indianópolis Ipiaçu Iraí De Minas Itacarambi Itamogi Itapagipe Itaú De Minas Ituiutaba Iturama Januária Japonvar Jaíba João Pinheiro Juvenília Lagamar Lagoa Dos Patos Lagoa Formosa Lagoa Grande Limeira Do Oeste Lontra Luislândia Manga Matias Cardoso Matutina Medeiros Miravânia Montalvânia Monte Alegre De Minas Monte Carmelo Monte Santo De Minas Morada Nova De Minas Natalândia Nova Ponte Paineiras Paracatu Passos Patis Patos De Minas Patrocínio Pedras De Maria Da Cruz Pedrinópolis Perdizes Pintópolis Pirajuba Planura Ponto Chique Prata Pratinha Pratápolis Presidente Olegário Riachinho Rio Paranaíba Romaria Sacramento Santa Fé De Minas Santa Juliana Santa Vitória Serra Do Salitre São Francisco São Francisco De Sales São Gonçalo Do Abaeté São Gotardo São João Da Ponte São João Das Missões São João Do Pacuí São Romão São Roque De Minas São Sebastião Do Paraíso São Tomás De Aquino Tapira Tiros Tupaciguara Ubaí Uberaba Uberlândia Unaí União De Minas Uruana De Minas Urucuia Varjão De Minas Varzelândia Vazante Veríssimo Água Comprida

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

O Instituto Nacional de Meteorologia () emitiu umamarelo depotencial depara quase 140 municípios de Minas Gerais. O aviso vale até as 18h desta segunda-feira (5/7).A umidade relativa do ar varia entre 20% e 30% nas cidades em alerta e existe, porém, baixo risco de incêndios florestais e à saúde.O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que a umidade varie entre 50% e 80%. A massa de ar polar que veio da Argentina já atua sobre Minas Gerais e derruba as temperatura s. Ela deve perder força a partir de quarta-feira (7/7). Com isso, a temperatura pode subir um pouco na capital mineira, mas as mínimas do estado, registradas no Sul, ficam estáveis.Nesta segunda, a cidade de Caldas teve a menor temperatura do estado, com 2,4°C. A menor do ano foi no dia 1º, com -4,2°C em Maria da Fé, também no Sul. A temperatura máxima para hoje no estado será de 31°C em Montalvânia, no Norte de Minas. (Com informações de Cristiane Silva)