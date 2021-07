Poços de Caldas vai ampliar vacinação contra gripe a partir desta terça (6)

A partir desta terça-feira (6/7), mais de 18 mil doses de vacina contra a gripe (Influenza) serão distribuídas nos postos de saúde de Poços de Caldas, no Sul de Minas. A medida faz parte de um projeto para ampliar a cobertura de imunização contra a doença, que está baixa entre os grupos de risco.

Dados do Vacinômetro Influenza do Ministério da Saúde apontam que a cidade tem 54,4% de cobertura vacinal. Das 58.868 pessoas esperadas para tomar a vacina, 33.353 já receberam o imunizante.

As grávidas são as que menos procuraram os postos de saúde para imunização – 796 de um total esperado de 1.428.

Em Poços, o atendimento para a vacinação será das 8h às 16h30 em várias unidades de saúde (veja abaixo). É necessário apresentar documento de identidade, certidão de nascimento, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação.

Apesar de ter a maior taxa do país, 53,5% da população do grupo prioritário, o governo de Minas Gerais decidiu ampliar a imunização contra a gripe para todas as faixas etárias, a partir desta sexta-feira (9/7), como forma de aumentar a procura pela vacinação contra a doença , que está baixa entre o público-alvo da campanha.