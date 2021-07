MG amplia vacinação contra gripe para toda população nesta sexta (09)

Vacinação contra gripe vai ser ampliada em MG a partir de sexta-feira (9/7) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) vacinação contra a gripe, o governo de Minas vai liberar as doses para a população geral a partir de sexta-feira (9/7). A ampliação segue recomendação do Ministério da Saúde, que sugeriu que os municípios vacinem contra a influenza pessoas com mais de seis meses. Devido à baixa adesão do público-alvo na campanha decontra a, o governo de Minas vai liberar as doses para a população geral a partir de sexta-feira (9/7). A ampliação segue recomendação do Ministério da, que sugeriu que os municípios vacinem contra a influenza pessoas com mais de seis meses.









Neste sentido, a pasta informou que Minas é o estado com a maior cobertura vacinal na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza 2021. Foram aplicadas 4.597.856 doses, o que equivale a 53,5% de cobertura do grupo prioritário, conforme dados do Ministério da Saúde. No entanto, seriam necessários mais 36,5% de adesão do público-alvo para alcançar a meta do ministério de 90%.





“A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que foi comunicada, pelo Ministério da Saúde, sobre a ampliação da oferta da vacina para a população geral, a partir de 6 meses de idade, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza 2021 a partir do dia 9 de julho. O governo federal também prorrogou a Campanha enquanto durarem os estoques de vacina nos municípios. A estratégia de vacinação, assim como as unidades de saúde em que ela ocorre, são definidas pelas gestões municipais”, informa.





Confira quem é o público-alvo da campanha de vacina contra gripe:

Crianças entre 6 meses e menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes e puérperas;

Povos indígenas;

Trabalhadores da saúde;

Idosos com 60 anos ou mais;

Professores das escolas públicas e privadas;

Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

Pessoas com deficiência permanente;

Forças de segurança e salvamento;

Forças Armadas;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema prisional;

Adolescentes e jovens entre 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade.





Vale ressaltar que quem receber a dose do imunizante contra gripe deve esperar no mínimo de 14 dias para tomar a vacina contra a COVID-19.





Belo Horizonte

A capital mineira informou que ainda não recebeu o comunicado da SES-MG para ampliar a campanha de vacinação contra a gripe.





“A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que aguarda o comunicado oficial do Ministério da Saúde para ampliar a Campanha de Vacinação contra a Gripe para os demais grupos”, comunicaram em nota.





Até 29 de junho, a cobertura vacinal contra a gripe atingiu 47,5% de todos os grupos contemplados nas três etapas da campanha, que totalizam cerca de 1,120 milhão de pessoas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.





O público contemplado que ainda não compareceu aos locais de vacinação ainda pode se imunizar. A vacina está disponível na Droga Clara e Drogaria Araujo. Nas drogarias são distribuídas senhas, sendo uma por usuário. O horário é das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados o horário será das 8h às 12h. Os endereços estão disponíveis no portal da Prefeitura





Quem optar por ir aos centros de saúde, os horários de funcionamento e endereços estão disponíveis neste link