Primeiro domingo de comércio não-essencial em BH movimenta shopping

Este domingo (4/7) foi o primeiro com o shopping liberado desde o início da pandemia (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)





O domingo de passeio nos shoppings de Belo Horizonte voltou a ocorrer hoje (4/7) depois de um ano e três meses proibido. A suspensão durante esse período ocorreu devido à restrição da mobilidade, medida apontada por especialistas como uma das principais para conter a pandemia do novo coronavírus.



A liberação também aos domingos foi anunciada na última quinta-feira (1º/7), durante coletiva de imprensa na prefeitura, quando o secretariado anunciou ainda o retorno de também aos domingos foi anunciada na última quinta-feira (1º/7), durante coletiva de imprensa na prefeitura, quando o secretariado anunciou ainda o retorno de cinemas, museus e galerias de arte , que puderam reabrir a partir de sábado (3/7).

Shopping movimentado

No Shopping Del Rey, localizado na Região da Pampulha, o movimento foi maior do que o esperado pela administração - embora o centro comercial não tenha ficado lotado. “O resultado tem sido surpreendente positivamente, a gente está com movimentação acima da expectativa”, analisa Isabela Moreira, gerente de marketing do Del Rey.



O Shopping Del Rey registrou um movimento maior do que o esperado (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)



“Pela primeira vez a gente está com a possibilidade de abertura de todas as lojas no domingo. Isso é muito bom porque o domingo é um dia que as pessoas têm mais tempo, vão ao shopping com mais calma, para fazer compras, para passear... Então dar essa possibilidade ao consumidor é importante”, acrescenta.





A esperança é de que a economia também seja reerguida com essa nova reabertura. “O movimento de sacolas do shopping também estava bom neste fim de semana, isso quer dizer que as pessoas de fato vieram aproveitar para fazer compras. A gente está otimista daqui pra frente”, comenta Isabela.





O público que entra e sai durante as visitas tem sido consciente: máscara no rosto e álcool em gel nas mãos – vale tudo pra impedir novos fechamentos. “A gente percebeu que as pessoas estão habituadas a vir ao shopping seguindo os protocolos, como o uso de máscara, distanciamento, álcool em gel, e que elas estão confortáveis em vir fazer compras com a família”, conclui a gerente.





Cinema movimenta o comércio





Família reunida para o cinema e passeio no shopping (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)

O pai conta que a família entrou no centro comercial ansiosa para curtir a sala com telão, mas que, na saída, o passeio para a praça de alimentação e compras é garantido. Além das lojas de portas abertas, o cinema também é um motivador para a visita dos clientes. É o caso do segurança Marcelo Negreiros, de 41 anos, que escolheu o domingo para assistir um filme infantil com os filhos Maria Luiza, de 8, e João Pedro, de 4.O pai conta que a família entrou no centro comercial ansiosa para curtir a sala com telão, mas que, na saída, o passeio para a praça de alimentação e compras é garantido.





“Já estava demorando para reabrir. A vida tem que voltar à rotina, não pode parar não. Agora é chegar, máscara pra todo mundo, higienização das mãos, medir temperatura, e manter os cuidados e distanciamento porque a gente não pode retroceder mais não”, reforça.

Entenda a taxa de normalidade

As autorizações foram feitas depois que a capital mineira atingiu bons indicadores epidemiológicos. Atualmente, a prefeitura acompanha a “taxa de normalidade”, que considera os seguintes critérios:

a incidência da doença (novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) e sua tendência (redução, aumento ou estabilidade); a mortalidade (óbitos por COVID-19 por 1 milhão de habitantes nos últimos 14 dias) e sua tendência; a letalidade global da doença (percentual de infectados que perdem a vida); e qual a quantidade de pessoas do público-alvo da campanha de vacinação já imunizadas.





“Em atendimento a demanda do setor e considerando os indicadores epidemiológicos, também será permitido o funcionamento do comércio não essencial aos domingos – lojas de rua e localizadas no interior de shoppings e galerias”, informou a prefeitura.



Agora, o comércio das ruas pode funcionar diariamente, entre 9h e 20h e as atividades no interior de shopping centers todos os dias respeitando o horário entre 10h e 21h.