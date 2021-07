Confira como será a reabertura de cinemas, teatros e casas de show em BH

A autorização, por parte da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), para que cinemas, museus, teatros e espaços de shows, uma vez seguidos todos os protocolos sanitários, voltem a funcionar na cidade a partir deste sábado (3/07) não alterou muito o roteiro do fim de semana. No primeiro dia da liberação, somente os cinemas do grupo Cineart deverão funcionar.





Foi quase uma operação de guerra, expressão de Lúcio Otoni, diretor de Operações da exibidora, para conseguir negociar com as distribuidoras os títulos e reabrir os cinemas em menos de 48 horas. Com exibição de três filmes inéditos em Belo Horizonte, todos de franca vocação popular, o grupo reabre salas (não todas, vai depender da demanda) dos seguintes complexos na capital mineira: Boulevard Shopping, Shopping Cidade, Shopping Del Rey, Minas Shopping e Via Shopping.





Estarão em cartaz os filmes “Velozes e furiosos 9”, “Croods 2” e “Invocação do mal 3”, todos inéditos na cidade. “Vamos abrir porque entendemos que poderemos ter um público razoável no fim de semana”, afirma Otoni.





As salas do grupo Cineart, o maior exibidor de Minas Gerais, até então não haviam funcionado em nenhum dia de 2021 na capital mineira. Cada cinema só poderá receber até 50% de sua capacidade e todos os protocolos sanitários (uso de máscara, totem de álcool gel, distanciamento entre as poltronas) serão utilizados. Os demais complexos da cidade devem reabrir em breve.





Outros espaços culturais já começam a funcionar na próxima semana. Mas no início da flexibilização das atividades culturais, museus e centros culturais, de uma maneira geral, vão apresentar exposições que já estavam em cartaz antes do último fechamento, em março. É o caso do CCBB, que reabre na quarta-feira (7/07) com a retrospectiva de Abraham Palatnik.





Os espaços públicos ligados à PBH, como o Museu Histórico Abílio Barreto e a Casa do Baile, retomam sua programação aos poucos. Já aqueles que integram a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), como o Museu Mineiro e o Palácio das Artes, só irão definir sua data de reabertura na segunda-feira (5/07).





FOTOGRAFIA

O Festival Internacional de Fotografia (FIF), inédito, será levado para as galerias Arlinda Corrêa Lima e Amilcar de Castro, além do Câmera Sete, todos espaços da Fundação Clóvis Salgado, que administra o Palácio das Artes. A data de abertura é que está em aberto.





Cumprindo sua programação desde o início do ano com as transmissões on-line, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais volta a receber o público na quinta-feira (8/07). Ainda com uma agenda pequena de apresentações ao vivo, neste momento, outro espaço que confirma show com plateia é o Cine Theatro Brasil Vallourec, que traz no próximo dia 23 Nando Reis.





Com a liberação da música ao vivo, desde que com o público sentado, casas tradicionais do gênero devem se movimentar em breve para lançar suas programações. Os sócios do Circuito do Rock, que administra casas como Jack Rock Bar, vão esperar a publicação do decreto municipal, neste sábado (3/07), para que, de posse do detalhamento dos protocolos de segurança, comecem a preparar uma reabertura.





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes









O ENSAIO DA VOLTA

Veja como fica a agenda cultural de BH a partir de hoje





Confirmados*





Neste sábado (3/07)





. Cineart

Salas dos complexos do Boulevard, Cidade, Del Rey, Minas Shopping e Via Shopping exibirão os filmes “Velozes e furiosos 9”, “Croods 2” e “Invocação do mal 3”. As salas poderão receber até 50% de sua capacidade.





Terça (6/07)





. Sesc Palladium

Reabre de forma gradativa, mantendo ainda algumas atividades on-line, como workshops. Presencialmente, estarão abertos coworking, a exposição “2010/2020: Um panorama de arte urbana em Belo Horizonte” (em cartaz até 11/07) e a sala de cinema, com exibição de animações japonesas. Os ingressos para as sessões devem ser agendados pelo Sympla.





Quarta (7/07)





. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)

Reabre com duas exposições que estavam em cartaz antes do último fechamento: “Abraham Palatnik – A reinvenção da pintura” e “Yara Tupynambá – 70 anos de carreira”. Visitação de quarta a segunda, das 10h às 21h.





. Museu Histórico Abílio Barreto

Reabre com duas exposições que estavam em cartaz antes do último fechamento: “Complexa cidade” e “Gráficografia”. Visitação de quarta a domingo, das 11h às 18h.





. Casa do Baile

Reabre com a exposição que estava em cartaz antes do último fechamento: “Marcel Gautherot – Registros modernos da invenção da Pampulha depois e além”. Visitação de quarta a domingo, das 11h às 18h.





. Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS BH)

Reabre com a exposição que estava em cartaz antes do último fechamento: “TV Itacolomi – A pioneira de Minas”. Visitação de quarta a sábado, das 11h às 18h.





. Museu da Moda (MUMO)

Reabre com duas exposições que estavam em cartaz antes do último fechamento: “Alceu Penna – Inventando a moda do Brasil” e “Arquivo urbano: 100 anos de fotografia e moda no Brasil”. Visitação de quarta a sábado,

das 11h às 18h.





Quinta (8/07)





. Sala Minas Gerais

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realiza na semana que vem dois concertos com público. A sala vai permitir até 393 pessoas por apresentação – 26% de sua capacidade. O repertório dos concertos (8/07 só para assinantes, mas com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Filarmônica, e 9/07 com venda de ingressos para não assinantes, ambos às 20h30) será dedicado a Brahms e Mendelssohn. O pianista israelense Alon Goldstein será o solista das apresentações, que serão regidas pelo maestro Fabio Mechetti.





. Sesi Museu de Artes e Ofícios

Reabertura com visitação das 11h às 16h.





14/07





. Museu Casa Kubitschek

Reabre com visitação de quarta a domingo, das 11h às 18h.





23/07





. Cine-Theatro Brasil Vallourec

Abre com o show de Nando Reis, em formato híbrido (com presença de público e transmissão via streaming. Os ingressos começam a ser vendidos na segunda-feira (5/07) por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para o modo presencial, e R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) para o virtual. No dia 30, haverá show do Trio Lampião, nos mesmos moldes. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) para o show presencial, e gratuito para a transmissão on-line.





28/07





. Teatro Sesiminas

Ainda que o teatro abra na segunda-feira (5/07), por ora só tem uma apresentação confirmada. No próximo dia 28, haverá o concerto “Os três ‘bês’ da música: Bach, Beethoven e Brahms”, com a Orquestra Sesiminas Musicoop. O público será restrito a 30% da lotação da casa. Valor dos ingressos ainda não divulgado.





Sem data definida





. Casa Fiat de Cultura

. Cine Belas Artes

. Cinemas dos grupos Cinemark, Cinépolis e Sercla

. Espaço do Conhecimento UFMG

. Museu Mineiro

. Museu dos Militares Mineiros

. Palácio das Artes

. Museu das Minas e do Metal

. Centro de Arte Popular

. Memorial Minas Vale

. Fundação de Educação Artística





**Até a noite de sexta-feira (2/07)