Tom Cruise, Tom Hanks, Vin Diesel e Jason Statham ganham especial

O Telecine apresenta especial e cinelists em homenagem a astros famosos que aniversariam em julho, entre eles Tom Cruise, Tom Hanks, Vin Diesel e Jason Statham. Os filmes estão disponíveis na plataforma e na programação do hub de cinema. Tom Cruise nasceu em 3 de julho, mas foi com "Nascido em 4 de julho" que recebeu a indicação ao Oscar de melhor ator. A biografia dramática relata a história do jovem soldado Ron Kovic, que, após ficar paralítico durante a Guerra do Vietnã, é enviado para um hospital de veteranos. Ao voltar para os EUA, é recebido como herói, mas passa a enfrentar o preconceito em relação à sua condição. Ron decide lutar pelos direitos dos deficientes físicos. O longa de Oliver Stone foi vencedor de dois Oscars – melhor diretor e melhor montagem/edição. Tom Cruise também pode ser assistido em "Top gun – Asas indomáveis" premiado com o Oscar de melhor canção original; "Minority report – A nova lei"; "Trovão tropical", "A lenda" e "Guerra dos mundos".





“Forrest Gump, o contador de histórias” deu o Oscar de melhor ator para Tom Hanks, que faz aniversário em 9 de julho. O longa foi vencedor de seis Oscars, incluindo o de melhor filme. Tom Hanks ainda pode ser visto em “Apollo 13”,“O resgate do soldado Ryan”, “Náufrago”; “Prenda-me se for capaz”, “The wonder – O sonho não acabou” e “Negócio das Arábias”. Já Vin Diesel e Jason Statham apagam as velinhas nos dias 18 e 26, respectivamente, e estão em “Velozes & furiosos 7” e “Velozes e furiosos 8”. Os dois longas e outros filmes da franquia estarão disponíveis na maratona da franquia no Telecine Action, neste sábado (3/07), a partir das 7h10. Todos os canais do Telecine estão com o sinal aberto neste domingo (4/07).