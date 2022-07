Stranger Things: as músicas dos anos 1980 que a série da Netflix resgatou

A música tem um ponto muito importante na quarta temporada de Stranger Things (foto: Reprodução Netflix)







Outra música do volume 1 da quarta temporada que caiu no gosto do público foi "Pass the Dutchie", do grupo Musical Youth. O regga, trilha de Argyle (Eduardo Franco) e Jonathan (Charlie Heaton), alcançou o 9º lugar no ranking da Apple Music. Além disso, embala vários vídeos divertidos das redes sociais.

Mas não são apenas esses dois sucessos resgatados. A quarta temporada também trouxe o hit da banda The Beach Boys, "California Dreamin’" e "Detroit rock city", do Kiss.





"Stranger Things" aposta na nostalgia para conquistar o público, inclusive aqueles que nem viveram os anos de 1980. A fórmula se repete desde a primeira temporada. Relembre alguns hits.





The Clash e Toto

O desaparecimento de Will Byers (Noah Schnapp), na primeira temporada, foi embalado pelo hit do The Clash, "Should I stay or should I go". A música quase ficou de fora da série: é que os responsáveis não queriam associar a canção a um mundo de monstros. Mas os produtores convenceram os donos dos direitos autorais, afirmando que ela seria utilizada dentro de um contexto familiar. Ainda bem.





"Should I stay or should I go" é tão a cara de "Stranger Things" que é impossível falar da série sem lembrar da música.





Outro hit da primeira temporada é "Africa", da banda Toto. A música se tornou uma queridinha da internet na época da estreia de "Stranger Things" e embalou uma cena romântica entre Nancy (Nathalia Dyer) e Steve (Joe Keery).



Já "Hazy shade of winter", na versão da banda The Bangles, apareceu nos créditos do segundo episódio da primeira temporada. Foi o suficiente para voltar ao gosto do público. Uma curiosidade é que uma outra versão da música aparece em "Umbrella Academy", outro sucesso da Netflix. Dessa vez, o clássico de Simon & Garfunkel surge na voz de Gerard Way e Ray Toro.





O rock de Stranger Things

A segunda temporada de "Stranger Things" é marcada por clássicos do rock, como "Rock you like a hurricane", da banda alemã Scorpions. A música é trilha da primeira cena em que Billy e Max aparecem. Sem dúvidas, um rebuliço na história.





Bon Jovi aparece não apenas na trilha, mas no nome de um dos episódios: "Runaway Max". Mas as cenas mais marcantes da segunda temporada são do baile de inverno da escola, com o primeiro beijo de Max e Lucas (Caleb McLaughlin) e de Eleven (Millie Bobby Brown) e Mike (Finn Wolfhard), ao som de "Time after time", de Cindy Lauper.









A última cena da temporada é ao som de "Every breath you take”, da banda The Police, traz dois sentidos. À primeira vista, o clima de romance entre os jovens casais. Mas, por fim, sabemos que é um aviso do mundo invertido, que continuará observando nossos personagens queridinhos. Foi de arrepiar.





Já a terceira temporada explora um lado mais pop dos anos 1980. A cena de compras de Max e Eleven ao som de "Material girl", da Madonna, é o retrato perfeito da moda das garotas da época. Coincidência ou não, a música se tornou um hype do TikTok durante a pandemia.





"Wake me up before you go-go", do Wham!, e "Baba O’Riley", do The Who, são outros sucessos da terceira temporada, mas que acabaram ofuscados por "Never ending story". O hit de Limahl e trilha do filme "História sem fim" é a música do casal Dustin (Gaten Matarazzo) e Suzie (Gabriella Pizzolo). Eles trouxeram boas risadas cantando a música na hora de salvar o mundo.

Novos episódios

O volume 2 da quarta temporada de "Stranger Things" estreia nesta sexta (1/6), na Netflix. Serão disponibilizados dois episódios, um deles com mais de duas horas de duração e, claro, muitas músicas nostálgicas.





Para entrar no clima, ouça nossa playlist com os hits de "Stranger Things"

