Conheça Kate Bush, a cantora sumida que 'ressuscitou' em 'Stranger things'

A cantora e compositora Kate Bush em foto de 2014, quando fez 22 shows com ingressos esgotados e desapareceu (foto: Trevor Leighton/Fish People/AFP)

Graças à nova temporada da série “Stranger things”, cuja primeira parte estreou em 27 de maio último, na Netflix, a música “Running up that hill (A deal with god)”, lançada em 1985 pela cantora britânica Kate Bush, voltou às paradas com status de viral. Graças à nova temporada da série “Stranger things”, cuja primeira parte estreou em 27 de maio último, na Netflix, a música “Running up that hill (A deal with god)”, lançada em 1985 pela cantora britânica Kate Bush, voltou às paradas com status de viral.







Max (Sadie Sink), a adolescente de ''Stranger things'', apresentou Kate Bush à sua geração (foto: Netflix/divulgação )



SPOTIFY





Além disso, “Running up that hill” ficou popular no aplicativo TikTok. Isso indica que, 37 anos após seu lançamento, ela está sendo apresentada para uma nova geração de fãs.





Tanto sucesso levanta uma série de dúvidas, e talvez a maior delas seja: quem é Kate Bush, afinal?





Nascida em 1958 em uma região próxima a Londres, a cantora e compositora iniciou a carreira musical na década de 1970, alcançando o auge entre os anos 1980 e 1990.





Descoberta aos 16 anos pelo guitarrista David Gilmour, da banda Pink Floyd, que ajudou a financiar as primeiras gravações dela, Kate fez sua estreia fonográfica em 1978, com o álbum “The kick inside”. O repertório traz um de seus maiores sucessos, “Wuthering heights”, música que faz referência ao livro “O morro dos ventos uivantes”, de Emily Brontë.

Veja Kate Bush no clipe de 'Wuthering heights', lançado em 2010:

TRAGÉDIA Ainda em 1978, Kate lançou o segundo disco, “Lionheart”. No ano seguinte, após a turnê “The tour of life”, decidiu parar de fazer apresentações ao vivo devido à morte do engenheiro de luz Bill Duffield, que havia caído de uma altura de 20 metros enquanto preparava a estrutura de um dos shows dela.





A cantora Kate Bush voltou aos palcos somente em 2014, em Londres, quando realizou 22 apresentações com ingressos esgotados.





Apesar de não fazer turnês, a artista se consolidou como um dos principais nomes dos anos 1980. O que ajuda a explicar isso é o sucesso de seu quinto álbum, “Hounds of love” (1985), que alcançou o topo da parada britânica.





Uma das faixas do trabalho é justamente “Running up that hill”, mas há também outros sucessos, como “Cloudbusting”, “The big sky” e a música-título, todas lançadas como singles.





Também ajudam a entender o sucesso de Kate Bush as músicas “Babooshka”, do álbum “Never for ever” (1980), e “Suspended in gaffa”, presente no disco “The dreaming” (1982).

HIATO

Após “Hounds of love”, a cantora lançou dois álbuns: “The sensual world” (1986) e “The red shoes” (1993). A partir daí, a carreira da britânica entrou em hiato. Ela voltou ao estúdio em 2005 para gravar “Aerial” e, seis anos depois, seu último trabalho até agora, “50 words for snow” (2011).



Confira a releitura de Placebo para ''Running up that hill":





Hoje com 63 anos, Kate Bush não é vista publicamente desde os shows realizados em 2014. No entanto, a influência de suas performances teatrais e do jeito de usar a voz como instrumento pode ser encontrada em artistas como Florence Welch, da banda Florence + The Machine, Björk e Caroline Polachek.

Após a estreia dos novos episódios, a canção disparou no Spotify e ficou entre as 200 músicas mais tocadas do mundo. Até a última quinta-feira (2/6), figurava no topo da playlist que reúne as 50 canções que viralizaram globalmente na plataforma.