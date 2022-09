Série de Eduardo Bueno, no canal History, manda Dom Pedro I para o divã

O jornalista Eduardo Bueno (à direita) e o elenco da série "B de Brasil", atração do canal History (foto: History/reprodução)





Cinco séries, quatro delas inéditas, celebram e, principalmente, refletem o bicentenário da Independência. A partir desta quinta-feira (1º/9), o History dá início a extensa programação produzida para a efeméride.





“Dicionário da Independência”, série de programas curtos com 24 episódios, é a primeira produção a entrar no ar – hoje, às 23h.

''Ao contrário da Argentina, México, Paraguai e Colômbia, onde houve revolução de ex-colônias espanholas enfrentando a 'metrópole', no Brasil foi o filho enfrentando o pai'' Eduardo Bueno, jornalista e escritor



Baseada no livro homônimo lançado em 2020 por Bueno, fala sobre o processo que culminou no 7 de Setembro de 1822 por meio de todas as letras do alfabeto. “O processo de Independência não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, ainda está em andamento”, acrescenta ele.





Já “B de Brasil”, o outro programa conduzido pelo jornalista gaúcho, mistura documentário, dramatização e entrevistas. A ideia, diz Bueno, é mostrar o “lado B” da história. “É entretenimento e reflexão, nos envolve quase como se fosse novela, mas traz um entendimento histórico.”





O primeiro episódio, que será lançado na próxima quarta (7/9), coloca Dom Pedro I no divã. “Faço um papel meio freudiano, tentando analisar a cabeça dele. Mas é tudo com base no real. As respostas de Dom Pedro são, de fato, frases que ele falou ao longo da vida”, conta Bueno.





Os demais episódios destacam o papel das mulheres, as revoluções que houve no Pará, Maranhão e Bahia durante o processo de separação de Portugal e também o significado da escolha da data 7 de Setembro, “um dia quase aleatório”, acrescenta Bueno.





As duas outras atrações produzidas especialmente para a data estreiam na segunda (5/9). “Aqui tem história” reúne programas curtos sobre a culinária brasileira, com apresentação do historiador Thiago Gomide e da jornalista Patrícia Ferraz.

O papel do Nordeste na luta pela Independência

O historiador Ricardo Carvalho está à frente de “Insurgentes”. Em cinco episódios, a produção destaca a importância do Nordeste no processo de Independência.





Encerrando a programação, o History vai exibir, a partir de 8 de setembro, “Inventores do Brasil”. Lançada originalmente em 2016 no Canal Brasil, a série com 13 episódios traz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em sua estreia como apresentador de TV.

Dirigida pelo cineasta Bruno Barreto, com roteiro de FHC e do jornalista Elio Gaspari, a produção acompanha a trajetória de grandes nomes da história do país.





O primeiro deles é Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. No episódio, FHC foi até o Museu Imperial de Petrópolis. Há alguns ex-presidentes na lista, como Getúlio Vargas, Campos Salles e Jânio Quadros, além de políticos como Leonel Brizola e Carlos Lacerda. Os perfis vão até Tancredo Neves, morto em 1985.

BICENTENÁRIO NO HISTORY

» “DICIONÁRIO DA INDEPENDÊNCIA”

Com Eduardo Bueno. 24 episódios. Estreia hoje (1º/9), às 23h





» “AQUI TEM HISTÓRIA”

Com Thiago Gomide e Patrícia Ferraz. Oito episódios. Estreia segunda-feira (5/9), às 21h10





» “INSURGENTES”

Com Ricardo Carvalho. Cinco episódios. Estreia segunda-feira (5/9), às 23h05





» “B DE BRASIL”

Com Eduardo Bueno. Quatro episódios. Estreia quarta-feira (7/9), às 23h05





» “INVENTORES DO BRASIL”

Com Fernando Henrique Cardoso. 13 episódios. Estreia na próxima quinta-feira (8/9), às 23h05