Minas terá programação especial para celebrar a Independência do Brasil

Partitura original do Hino Nacional faz parte da exposição "Já raiou a Liberdade", no Palácio da Liberdade (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O governo de Minas, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), divulgou, na tarde desta segunda-feira (22), a programação comemorativa do Bicentenário da Independência do Brasil, que terá como ponto alto a exposição “Já raiou a liberdade”.



A mostra será aberta em 2 de setembro, na Praça Tiradentes, no Centro Histórico de Ouro Preto, na Região Central de Minas, seguindo depois para Santa Bárbara, na mesma região, e Caeté, Nova Lima e Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo os organizadores, o objetivo da exposição é “embarcar em uma viagem pela história do Brasil, vivenciando uma experiência imersiva com destaque para os principais acontecimentos socioeconômicos, políticos e culturais que levaram ao processo de independência”.



Além da exposição aberta ao público, “Já Raiou a Liberdade” terá um programa educativo direcionado aos alunos do fundamental 1 e 2 e ensino médio “para despertar nas crianças e adolescentes o interesse por um período crucial da nossa história enquanto nação.”

Em Belo Horizonte, a exposição “Já raiou a liberdade – Hinos do Brasil”, ficará aberta até 31 de agosto, no Palácio da Liberdade, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul. Estão à disposição os manuscritos dos quatro mais importantes hinos brasileiros: da Independência, Nacional, da Bandeira e da Proclamação da República.



Desfile da Independência

Para setembro, estão previstos, o Desfile Militar, na Avenida Afonso Pena, em 7 de setembro, pela manhã, e mais os cortejos da Liberdade, pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), e na Alameda Travessia, com os Dragões da Inconfidência “acompanhando Dom Pedro I até o Palácio da Liberdade. À tarde (das 16h às 18h), haverá apresentação dos Dragões e da Banda da PMMG.

Em 10 de setembro, das 18h às 20h, será a vez da apresentação do FIC – Corais de BH e Região Metropolitana (200 vozes e artistas convidados), no Coreto da Praça da Liberdade, na capital. No dia seguinte (11), às 10h, no Parque Municipal Américo René Gianetti, no Centro de BH, dentro da Série Concertos no Parque, será prestada homenagem ao Bicentenário da Independência com a apresentação do Hino da Independência a cargo da Orquestra Sinfônica e do Coral Lírico de Minas Gerais, sob a regência do maestro Silvio Viegas.

PROGRAMAÇÃO

1) Exposição “Já raiou a liberdade”

- Ouro Preto, de 2 a 9 de setembro

- Santa Bárbara, de 29 de setembro a 9 de outubro

- Caeté, 20 a 30 de outubro

- Nova Lima, de 10 a 20 de novembro

- Sabará, de 1 a 11 de dezembro

2) Exposição “Já raiou a liberdade – Hinos do Brasil”

Até 31 de agosto, no Palácio da Liberdade, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH.

3) Em 7 de setembro, pela manhã, Desfile Militar, na Avenida Afonso Pena, no Centro. Na Praça da Liberdade, à tarde, (das 16h às 18h), haverá apresentação dos Dragões e da Banda da PMMG.

4) Em 11 de setembro, às 10h, no Parque Municipal no Centro de BH, a Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais apresentarão, sob regência do maestro Silvio Viegas.