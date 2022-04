Minas recebe partituras originais dos mais importantes hinos do Brasil

Partituras vieram do Rio de Janeiro (RJ) e foram recebidas no Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Música, documentos e muitas histórias para contar o Bicentenário da Independência do Brasil, que terá seu grande dia em 7 de setembro. Na escalada das comemorações, Minas abriu as portas na tarde desta terça-feira (19/4), para a chegada a Belo Horizonte das partituras originais dos quatro mais importantes hinos do país – da Independência, Nacional, da Bandeira e da Proclamação da República. Elas foram colocadas numa sala de exposição do Arquivo Público sobre as bandeiras do Brasil e de Minas.





A recepção aos manuscritos, exatamente na Semana da Inconfidência Mineira, ocorreu na escadaria do Arquivo Público Mineiro, na Avenida João Pinheiro, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul da capital. Para saudar, a banda da Polícia Militar tocou o Hino Nacional.

A banda da Polícia Militar tocou o Hino Nacional na chegada das partituras (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





Acondicionadas em caixas de madeira, as partituras chegaram às 17h ao Arquivo Público, conduzidas pela diretora da instituição, Luciane Andrade e pela tenente Jeanina Dérgia Pinto, encarregada das áreas de patrimônio, memória e Cultura da Polícia Militar. Foi aberta apenas a caixa com a partitura documentação referente ao Hino Nacional, num momento de emoção.





Segundo o secretário de Estado de Cultura e Turismo (Secult), Leônidas Oliveira, que recebeu as partituras, ter os hinos em exposição em Belo Horizonte é de grande importância cívica e um orgulho para os mineiros em todos os sentidos. "Estamos abrindo as celebrações do Bicentenário da Independência, na semana em que homenageamos Tiradentes (1746-1792) e a Inconfidência Mineira."

Juntamente com as partituras dos quatro hinos, chegaram à capital as de outras composições históricas como o Hino da Feliz Aclamação de D. João VI e a Estrela do Brasil, e documentos que integram o processo de construção desses trabalhos. De acordo com a Secult, todo o acervo será exposto ao público, reunido e de forma inédita, até 7 de setembro. Depois da mostra, o acervo será restaurado no Arquivo.





ESCOLTA

Arquivadas na Biblioteca da Escola de Música da Universidade Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), na capital fluminense, as partituras originais deixaram, pela primeira vez, o edifício centenário da Rua do Passeio, no Centro da cidade. Na manhã de hoje, após breve cerimônia, as partituras foram trazidas a BH, de avião, sob escolta da Polícia Militar de Minas Gerais. Na capital mineira, ficarão no Arquivo Público Mineiro nos próximos sete dias, seguindo para o Palácio da Liberdade, na Praça da Liberdade, onde serão expostas a partir de 26 de abril, data de abertura da exposição “Já Raiou a Liberdade: Hinos do Brasil”.





A iniciativa abre as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, na Semana da Inconfidência Mineira, e tem à frente a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. A ação tem a parceria do programa Arte de Toda Gente, da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com a curadoria de sua Escola de Música.





CELEIRO

Para o saxofonista Adilson Proense Vieira, presidente da Banda Filarmônica Primeiro de Maio (completará 88 anos no próximo dia 1°), com sede no Bairro Horto, em BH, ter preservados os originais dos hinos é excelente para a cultura mineira. Já o maestro Lindomar Gomes, coordenador do Festival de Corais e Bandas, lembrou que Minas tem 770 corporações musicais, sendo o estado da federação com o maior número nessa modalidade. "Esta exposição inédita só valoriza nossa arte."





Em visita ao Arquivo Público Mineiro, o estudante de história na PUC Minas, Victor Fonseca, de 21, destacou a iniciativa como "interessante e importante".





Confira os hinos mais importantes do Brasil





1) Hino Nacional Brasileiro

Letra de Osório Duque Estrada (1870-1927) e composição de Francisco Manuel da Silva (1795- 1865). "Ouviram do Ipiranga às margens plácidas/de um povo heróico o brado retumbante..."





2) Hino da Independência do Brasil





Letra de Evaristo da Veiga (1799- 1837) e composição de dom Pedro I (1798-1834). "Já podeis da Pátria, filhos/ver contente a mãe gentil..."





3) Hino à Bandeira Nacional





Letra de Olavo Bilac (1865-1918) e composição de Francisco Braga (1868-1945). "Salve lindo pendão da esperança/salve símbolo augusto da paz..."





4) Hino da Proclamação da República





Letra de Medeiros e Albuquerque (1867-1934) e composição de Leopoldo Miguez Américo (1850-1902). "Seja um pálio de luz desdobrado/Sob a larga amplidão destes céus..."