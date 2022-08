Ouro Preto pronta para celebrar a Independência

O espaço montado para a exposição "Ja raiou a liberdade", em Ouro Preto, fica entre o monumento a Tiradentes e o Museu da Inconfidência (foto: Fotos: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



Ouro Preto – A história do Brasil abraça Minas Gerais, pousa no berço da liberdade e se abre a todos os povos do planeta. Quem chega à Praça Tiradentes, no Centro Histórico de Ouro Preto, na Região Central do estado, encontra uma estrutura coberta de branco, o domo, que, a partir de sexta-feira (2/9), vai abrigar a exposição “Já raiou a liberdade”, em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil. De caráter itinerante, a mostra vai percorrer mais quatro cidades mineiras. (Veja a programação.)

Após Ouro Preto, o projeto seguirá para Santa Bárbara, na Região Central, e Nova Lima, Caeté e Sabará, na Grande BH. Por meio de uma experiência imersiva, o visitante será levado a pontos marcantes e fundamentais para todo o processo de transformação da colônia em um império independente, sendo norteada pelos eixos temáticos: “O sonho da liberdade”, “O Brasil vira reino”, “O príncipe regente”, “Brava gente brasileira”, “As lutas pela independência no Norte”, e “As tramas da soberania”.

A equipe do Estado de Minas visitou o espaço, que ganha os arremates finais. Estão lá fatos marcantes do país, desde 1822, nos campos da política, história, ciência, artes, literatura e muitas conquistas nesses 200 anos. Uma linha do tempo ajuda a entender melhor o processo de independência e seus personagens.





PROGRAMA EDUCATIVO Além da exposição, “Já raiou a liberdade” também desenvolve um programa educativo direcionado aos estudantes das redes municipal e estadual das cidades contempladas. A proposta, que já está em andamento, conta com atividades lúdicas que correspondem às particularidades de cada faixa etária. O “Maleta liberdade” está sendo desenvolvido com crianças e adolescentes do 1º ao 9º anos do ensino fundamental. Em paralelo, é realizada a gincana virtual “Você na Independência”, com os alunos do ensino médio. O projeto irá premiar a escola vencedora da gincana com recursos no valor de R$ 10 mil ao final do ciclo da exposição, em dezembro.

Com projeto expográfico assinado por Luis Sardá, designer especialista em exposições, ambientes efêmeros e permanentes, além de desenvolvimento de museus, a mostra é uma realização da Aurum Produção e Eventos. O projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio máster do Instituto Cultural Vale, patrocínio da AngloGold Ashanti e da Copasa e apoio do governo de Minas por meio da Fundação Clóvis Salgado e das prefeituras envolvidas. A iniciativa é do governo de Minas, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult).

O público poderá fazer uma viagem audiovisual histórica a partir de Minas até a proclamação da Independência



Restauração de pintura em Tiradentes aberta ao público





A Casa Padre Toledo, em Tiradentes, casarão do século 18 na Região Central de Minas, está apta a receber visitantes para acompanhar o processo de restauração das pinturas decorativas, do período colonial. Os historiadores responsáveis encontraram pinturas escondidas por 13 camadas de tinta. O museu é vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O processo de restauração, iniciado em janeiro, chegou à sua penúltima etapa e a conclusão está prevista para novembro. Quem deseja visitar, pode comparecer nos seguintes dias e horários: de terça a sexta e domingos, das 9h às 17h; sábados, das 10h às 19h. É possível ainda agendar visitas técnicas pelo e-mail educativomctp@gmail.com.





PROGRAMAÇÃO





1) Em Ouro Preto

Exposição “Já Raiou a Liberdade"





l Abertura ao público

2 de setembro, às 19h30

Até 9 de setembro





l Endereço

Praça Tiradentes, no Centro Histórico





l Horário de funcionamento

De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

Sábado e domingo: das 9h às 21h





l Mais detalhes nas redes sociais do projeto e no site www.jaraioualiberdade.com.br





2) Outras cidades





l Santa Bárbara

de 29 de setembro a 9 de outubro





l Caeté

20 a 30 de outubro





l Nova Lima

10 a 20 de novembro





l Sabará

1º a 11 de dezembro