Departamento é criado no combate a incêndios florestais em Ouro Preto

A medida é uma iniciativa da Secretaria de Defesa Social - que engloba a Defesa Civil e a Guarda Municipal - e da Secretaria de Meio Ambiente, que vão trabalhar no apoio ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, a brigadistas e a Unidades de Conservação.

Segundo o secretário de Defesa Social, Juscelino Gonçalves, a Base Ouro será montada no Campo da Água Limpa e vai oferecer uma estrutura que concentra toda as ações de inteligência e combate aos incêndios florestais.

O ‘QG’ terá um local para pouso de aeronaves, além de uma sala de situação com computadores interligados aos satélites da Nasa que indicam e direcionam em tempo real os focos ativos de calor. A equipe coordenada pela Defesa Civil de Ouro Preto também vai receber diariamente relatórios de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE).

“Temos um rico patrimônio ambiental na região, e no período de julho a outubro é propício a deflagração de incêndios florestais. Por isso, entendemos por bem criar mais esse aporte no período de estiagem por acreditarmos que os incêndios são um problema de meio ambiente e de defesa civil”.

Área urbana

Nas últimas 48 horas, dois incêndios atingiram áreas de vegetação localizadas dentro do perímetro urbano de Ouro Preto. O primeiro incêndio foi no domingo (28/8), na rua Padre Rolim, Bairro São Cristóvão, próximo a casarões históricos e ao Museu Boulieu. O Corpo de Bombeiros levou cerca de 12 horas de operação de combate às chamas e resfriamento do local.

Na segunda-feira (29/8), outro incêndio assustou os moradores do bairro Jardim Itacolomi, localizado próximo ao parque Estadual do Itacolomi que tem uma área de 7.543 hectares de vegetação. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Ouro Preto, as chamas foram debeladas ainda na segunda-feira e não atingiram o parque.

De acordo com o militar do Corpo de Bombeiros, Tenente Torres, já existem ações de planejamento e combate aos incêndios no Parque Estadual do Itacolomi e no Parque Municipal das Andorinhas. O militar destaca um caminhão pipa equipado com um canhão de água, um caminhão hidrojato e um drone que faz o monitoramento constante das áreas, além de treinamentos para formação de brigadistas.

“Temos muito focos de incêndio criminosos em Ouro Preto em períodos de estiagem, e vale ressaltar que é proibido fazer queimadas. Além desses dois locais, na semana passada, houve um incêndio no Morro da Queimada e com esses constantes incêndios, vemos a importância de educar a população”, disse.