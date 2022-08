Sensação térmica de -20 ºC em BH: entenda como índice é calculado

Belorizontinos sofreram com muito frio e ventos fortes nesta terça-feira (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Atmosfera e corpo humano

Na manhã desta terça-feira (30/8), Belo Horizonte registrou sensação térmica de -20º, com ventos de 90 km/h e temperatura de 9,3º . Os dados foram captados na Estação Metereológica do Cercadinho, no Bairro Buritis, região Oeste da capital.A metereologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Anete Fernandes ressalta que sensação abaixo de zero é momentânea, com duração de poucas horas. Além disso, foi detectada na parte mais alta da cidade - onde a pressão atmosférica é menor e, portanto, faz mais frio. O local também é caracterizado por ventos mais intensos.Mas, afinal, como os meteorogistas calculam a sensação térmica, ou seja, a maneira como nossos sentidos percebem a temperatura?

Anete Fernandes explica que o cálculo da sensação térmica pode variar de acordo com cada serviço meteorológico. O Inmet utiliza o Índice Termoclimático Universal - UTCI (do inglês Universal Thermal Climate Index), criado pela Organização Mundial da Metereologia (OMM).



O indicador combina variáveis clássicas como temperatura, vento e umidade do ar com fatores metabólicos do corpo humano, como a termorregulação - isto é, nossa capacidade de manter a temperatura do organismo constantemente em 36,5 ºC - , além das vestimentas.



Tabela mostra escala de estresse térmico - frio e calor - de 46 ºC a -40 ºC (foto: fonte: Instituto Nacional de Metereologia)

Conforto térmico

Segundo a especialista, a UTCI define faixas de “estresse” térmico (calor ou frio), que vão de -46 ºC a 40 ºC. Na prática, o que o índice mostra é: se uma pessoa estivesse caminhando a 2km/h, com uma vestimenta inadequada para o frio, com 9 ºC e vento de 90km/h, naquele ponto da Estação do Cercadinho, sentiria um frio de -20 ºC – sensação que é considerada “estresse por frio elevado”.

A teoria da sensação térmica foi desenvolvida após a Revolução Industrial, quando o corpo humano passou a ser exposto a temperaturas extremas nas fábricas, muitas vezes insalubres, que não eram naturais. O frio e o calor afetam o bem-estar físico e mental das pessoas, inclusive em ambientes de trabalho ou estudo. “O conforto térmico tem a ver com a satisfação do ser humano com o ambiente térmico onde ele está. A condição da mente também varia”, esclarece Morgana Almeida, outra servidora do Inmet

A ambientação e a climatização de uma pessoa com um certo clima também interferem na sensação térmica “individual”. Morgana lembra que os habitantes do Sul do Brasil, por exemplo, normalmente são mais ambientados ao frio que a população do Norte ou do Nordeste. “Isso tudo entra no pacote de quão desconfortável vai ser o ambiente.”, comenta.