Sensação negativa, grande amplitude térmica e tempo seco predominam em MG

Belo Horizonte amanheceu com sensação térmica negativa mais uma vez nesta quinta-feira (25/8). A Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH, registrou -1,2°C, com ventos de 40km/h às 6h.A temperatura mínima registrada na capital foi 13,1°C na mesma estação, e a máxima pode chegar aos 25°C nesta tarde. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet ).

Para o restante de Minas Gerais, há registros de grande amplitude térmica entre as regiões. Em Florestal, na Região Central, os termômetros marcaram 9°C nesta manhã. Porém, no Triângulo Mineiro, Ituiutaba e Campina Verde, a temperatura ao longo do dia pode chegar aos 33°C.

O tempo continua seco em todo estado, com umidade do ar abaixo de 30%, principalmente durante a tarde. Há possibilidade de chuva fraca e isolada no Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

