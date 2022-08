Frio continua durante a semana em BH, com poucas chances de chuva

Domingo será de céu parcialmente nublado em Belo Horizonte, com mínima em 10°C e máxima estimada em 25°C (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Neste domingo (21/8), o dia será de céu parcialmente nublado em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 10°C, a máxima estimada é de 25°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.

Em virtude das fortes rajadas de vento provocadas pela massa de ar frio, a sensação térmica chegou a -12,4 ºC às 3h nas áreas mais elevadas de Belo Horizonte. A velocidade do vento chegou aos 65 km por hora.

O domingo será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada em pontos isolados no Sul e Sudoeste de Minas e no Campo das Vertentes. Céu nublado com chuvisco nos Vales Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões do estado com céu claro a parcialmente nublado e névoa seca.

Semana em BH

A segunda-feira (22/8) terá clima ameno na capital. A temperatura fica entre 10°C e 24°C, com céu claro durante o dia e umidade relativa do ar em torno dos 30%.

Na terça-feira (23/8), a mínima está prevista para 11°C e a máxima em 24°C. O céu terá muitas nuvens durante todo o dia e a umidade na casa dos 30%.

A temperatura na quarta-feira (24/8) fica entre 11°C e 25°C, com céu claro e poucas nuvens durante o dia. A umidade relativa do ar ficará em torno dos 40%.

A quinta-feira (25/8) terá a temperatura mínima em 12°C e a máxima em 24°C. Umidade relativa do ar na casa dos 30% e céu claro durante todo o dia.

Não há previsão de chuva para a capital durante a semana.

Alerta de baixa temperatura

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de baixas temperaturas na capital devido a atuação da massa de ar polar até quarta-feira (24/8). Segundo o alerta, a temperatura deve ficar em torno de 10 °C em BH.