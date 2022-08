Defesa Civil emite alerta de frio até a próxima quarta-feira em BH

Na manhã desta sexta, os termômetros na capital mineira chegaram a 15 °C (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Defesa Civil emitiu alerta de frio em Belo Horizonte, válido até a manhã da próxima quarta-feira (24/8). Segundo o órgão, por causa de uma massar de ar polar que atua no Sul do país, as temperaturas ficarão em torno de 10°C nas primeiras horas do dia. A frente fria também vai provocar queda das temperaturas durante a noite. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa variação ocorrerá não somente na capital, mas também em outras regiões de Minas Gerais, como no Sul e Triângulo Mineiro.