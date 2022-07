Umidade relativa do ar fica abaixo de 30% em MG e representa risco à saúde

Segundo o médico infectologista Carlos Starling, a umidade do ar baixa aumenta a possibilidade de infecções respiratórias, como gripe, bronquite, sinusite, resfriado e COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

O tempo estará mais seco a partir desta segunda-feira (4/7) nas regiões do Triângulo, Oeste, Sul, Norte e Noroeste de Minas Gerais. Nesses locais, a umidade relativa do ar mínima é estimada em 25%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já em Belo Horizonte, o índice será de 35%.De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, o motivo é o predomínio de uma extensa massa de ar seca na região central do Brasil. A previsão é que esse tempo permaneça até o próximo domingo (10/7).